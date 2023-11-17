Edremit'te polis motosiklet hırsızlarını yakaladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis, motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişiyi yakaladı.

Edremit'te polis motosiklet hırsızlarını yakaladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis, motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Akçay’da 1 çalıntı, 2 tane de şasi motor numarası kazınmış motosiklet ele geçirdi. Olayla ilgili E.B. (25) ile C.D. (34) gözaltına alınırken, F.A. (20) isimli kişinin ise arandığı öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi Körfez Polis Amirliği’ne götürüldü. Çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edilecek. Yakalanan kişilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman