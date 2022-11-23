Edremit'te sağanak yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Edremit'te sağanak yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Edremit İlçesinde yağış nedeniyle özellikle sürücüler oluşan su birikintilerinden dolayı zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolu Zeytinli Kavşağı alt geçidinin su dolmasıyla birlikte araç sürücüleri zorlandı. Yağış nedeniyle Edremit’i bazı mahallelerindeki cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Zaman zaman hızını artıran lodostan dolayı denizde oluşan dalgalar Akçay sahilinde etkili oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri bodrumlardaki ve caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

Edremit'te sağanak yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi
Edremit'te sağanak yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi
Edremit'te sağanak yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi
Edremit'te sağanak yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi