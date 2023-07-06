Edremit'te sinekle 7/24 mücadele

Edremit Belediyesi, vatandaşların yaz mevsimini sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri için sinekle mücadele çalışmalarına gece ve gündüz ara vermeden devam ediyor.

Edremit Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde halk sağlığını korumak için çevre dostu ve en uygun yöntemle sivrisinek ve haşerelere karşı etkili bir şekilde ilaçlama yapılıyor. Park ve bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, toplam 47 mahallede kırsal merkez ayrımı yapmadan sinek, sivrisinek ve haşerelerin üreyebileceği sazlık ve sulak alanlar başta olmak üzere, çay ve derelerde, fosseptiklerde, yağmur suyu kanallarında ve çöp konteynerlerinde 13 araçla ilaçlama gerçekleştirmekte.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yaz mevsiminde vatandaşların rahat bir sezon geçirebilmeleri için çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, "Altyapıdan, temizliğe, park ve bahçe düzenlemelerinden sinekle mücadeleye kadar sağlıklı ve mutlu bir kent için çalışıyoruz. Turizm sezonu nedeniyle yoğunluğun yaşandığı sahil mahallerimizden en uzakta ki kırsal mahallelerimize kent genelinde 7/24 göreve devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Edremit Belediyesi’nin sinekle mücadele çalışmaları, vatandaşların sağlığını koruma ve yaz aylarını huzurlu geçirme amacıyla titizlikle sürdürülmekte.