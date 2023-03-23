Edremit'te şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde şüpheli çanta polisi harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda görülen kadın çantası ile poşeti gören polis ekipleri ihbar üzerine alarma geçti. Çantayı ve poşeti kontrol eden ekipler, çöpe atıldığını ancak yere düştüğünü tespit etti. İçinde ise gereksiz eşyaların çıkması üzerine görevliler çantaları çöpe attı. Ekipler ardından normale döndü.