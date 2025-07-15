Edremit'te tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tarım ve zeytinlik arazilerde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredeki kuru otlar ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA aracı ve Edremit Belediyesi ekipleri karadan müdahale etti. Ayrıca yangına havadan da bir helikopterle destek verildi.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan zeytinlik ve tarım alanlarında maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.