Edremit'te terör örgütü üyesi kişi, kaçak yollardan yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Suriye uyruklu bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edremit'te terör örgütü üyesi kişi, kaçak yollardan yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Edremit ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Suriye uyruklu bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollardan yurtdışına kaçmak üzere iken M. F. İ.(40) isimli kişiyi yakaladı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yapılan incelemede adı geçen kişinin hakkında Gaziantep 2.Ağır Ceza Mahkemesince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (PKK/KCK) suçundan açık dosyası bulunduğu, ayrıca Kilis Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tahdit kaydı bulunduğu öğrenildi.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edilen, Gaziantep 2.Ağır Ceza Mahkemesince SEGBİS üzerinden ifadesinin alınan kişi tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.