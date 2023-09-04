Edremit'te Uyum Haftası başlıyor

Balıkesir’iin Edremit ilçesinde okul öncesi, ilkokul 1. ve lise 9. sınıflar Uyum Haftası etkinliklerine katılacaklar.

Edremit’te 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında Uyum haftası programına okulöncesi 2 bin 70, ilkokul 1. Sınıf bin 848, Lise 9. Sınıf bin 677 öğrenci olmak üzere toplamda 5 bin 595 öğrenci katılacak

11 Eylül 2023 Pazartesi günü tüm okul ve sınıf kademelerinde eğitim öğretime başlanacak. Ortaokul 5. Sınıflar ve okula yeni başlayan sınıflara 11-15 Eylül tarihleri arasında sınıf öğretmenleri ve okul rehber öğretmenleri tarafından belirlenen rehberlik uygulamaları yapılacak. Bu çalışmalar günde birer saat olarak planlanacak.

Edremit ilçesinde yeni eğitim öğretim sezonunda temel eğitimde 17 bin 786, ortaöğretimde 6 bin 529 toplamda 24 bin 315 öğrenci, bin 830 öğretmen ile 11 Eylül Pazartesi günü ilk derslerine başlayacaklar.

Ayrıca, bu yıl Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Edremit şubesi arasında imzalanan protokol ile "İlkokul Çantam Kızılay’dan" projesi çerçevesinde 1. sınıf öğrencileri Kızılay okul çantalarını hediye alacak. Salih Korkut Budaras İlkokulunda hazırlık heyecanını paylaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer okulda yapılan hazırlıklara katıldı.