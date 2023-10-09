Edremit'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 252 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde başlatılan takipli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyetinde Edremit ilçesi, Hekimzade ve Tuzcumurat Mahallelerinde, 1 ev, 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramalarda; 252 adet sentetik hap, 1 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan E.Ö. (27), E.Ö. (29) ve L.Ö. (54) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.