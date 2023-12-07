Edremit'te yazlıkta hırsızlık ihbarına giden polis, mültecileri yakaladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis, yazlık evde hırsızlar olduğu ihbarı üzerine gittiği ihbarda evde saklanan Afgan mültecileri kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınkum Mahallesi 3038 Sokak Antik Kent Sitesi’nde hırsız ihbarı üzerine alarma geçti. Önlem alarak daireye giren ekipler, 23 yetişkin 9 yaşı küçük şahıs olmak üzere 2 İran uyruklu, 30 Afgan uyruklu toplamda ise 32 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede mültecilerin Midilli’ye gitmek için 6 gün önce Balıkesir’den organizatör Y.S. isimli kişi ile kişi başı 2 bin dolara anlaştıkları ve 46 bin dolar verdikleri ve transit kamyonetle ile Akçay’da bu daireye yerleştirildikleri öğrenildi.

Yapılan incelemede ise, dairenin belediye çalışanı olduğu ve önceki akşam Akçay’da silahla yaralama olayı nedeniyle tutuklandığı ve Akçay’da P.Y. isimli muhtarın kardeşi olduğu ileri sürüldü. Y.S. isimli kişi de göz altına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.