Edremit'te Yeni Dünya Vakfı Temsilciliği görkemli törenle açıldı

Yeni Dünya Vakfı Edremit Temsilciliği düzenlenen görkemli törele hizmete açıldı.

Edremit’te Çayiçi Caddesi No 21’de hizmete giren vakıf binasının açılış törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu, Yeni Dünya Vakfı Balıkesir Şube Başkanı İsmail Özgün, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Edremit Ticaret Odası Başkan Ahmet Çetin, oda başkanları, belediye meclis üyeleri, diğer daire amir ve müdürleri ile vakıf üyeleri katıldı.

Yeni Dünya Vakfı Edremit Şube Başkanı Tahsin İzci, merkezin hizmete girmesi nedeniyle heyecanlarına ortak olan protokol ve üyelerine teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, “Güzel bir hayır vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Bizim temel felsefemiz akademik başarının yanı sıra vatanına, devletine, toprağına, bayrağına bağlı nesiller yetişmesidir. Bu amaçla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve dünyanın her yerinde bulunan gençlerimizin milli, manevi ve kültürel değerleriyle yetişmesi gayretimiz devam ediyor. Bu anlamda da bu tür vakıflarımız ve bu tür derneklerimiz, bizlere güç veriyor. Tabi bir 20 yıldır Cumhurbaşkanımız aslında hep ifade ediyor. ‘Dünya beşten büyüktür’ haykırışının aslında sebebi de işte bu. Bütün dünyada bugün Gazze’de yaşananlar bugün bu mücadelenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş oluyor. Biz her zaman dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, bu mazlum coğrafyaların hep yanında olmaya devam edeceğiz, zulme karşı soykırıma karşı haykırmaya biz devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Katılanlara ise lokma hayrı düzenlendi.

Uygur, ardından İHA Körfez Bölge Temsilciliği, AK Parti İlçe Teşkilatı ve esnaf ziyaretinde bulundu. Uygur ve Canbey’in esnaf ziyaretlerinde vatandaşlar ile hoş sohbeti dikkat çekti. Uygur ve beraberindeki heyet daha sonra sel felaketinde Zeytinli’de yıkılan köprüde incelemelerde bulundu.