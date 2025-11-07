Edremit'te zeytin hırsızlığına karşı komandolar sahada

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin hasat döneminin başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri ve jandarma komandolar, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş timleri ve komando birlikleri, zeytin üreticilerinin mağduriyet yaşamaması için ilçeye bağlı tüm mahallelerde devriye faaliyetlerini artırdı. Jandarma ekipleri, zeytinlik alanlarda sık sık kontroller yaparken, araç ve şahıs aramalarıyla da muhtemel hırsızlık girişimlerini engellemeye çalışıyor.

Yetkililer, zeytin hasadı tamamlanıncaya kadar uygulamaların sabır ve kararlılıkla sürdürüleceğini, vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunmalarının önem taşıdığını belirtti.