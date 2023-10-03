Edremit'te zeytinlik barakasında yangın çıktı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik içinde bulunan bir barakada yangın çıktı. Yangın itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinlik içinde bulunan bir barakada yangın çıktı. Yangın itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kızılkeçili Mahallesi yolu üzerinde Alacan Mevkii yakınlarında bulunan zeytinlik arazideki yaklaşık 12 metrekarelik ahşap barakada yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürüldü. Yangında baraka kullanılmaz hale geldi.