Edremit'teki seri cinayet soruşturmasında 3 kişi adliyeye sevk edildi

Balıkesir’de Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin de aralarında bulunduğu 3 kişinin öldürülmesi ve 2’si polis toplam 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından yapılan çalışmada 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 19. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri, jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve Olcay Özdemir’in hayatını kaybettiği olaya suç ve suçluyu kayırma iddiasıyla K.S., K.Y. ve E.B.G., Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından 3 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.