Edremit'ten, Çanakkale yangınında etkilenen köylere 250 zeytin fidanı gönderildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinden gönderilen 250 adet zeytin fidanı asırlarca kök salmak üzere Çanakkale’de yangından etkilenen köylerde toprakla buluşacak.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan; geçtiğimiz günlerde Çanakkale’de yaşanan orman yangınlarından etkilenen Mareşal Fevziçakmak ve Damyeri köylerine yaptığı ziyarette verdiği sözü tuttu.

Ağustos ayının sonlarında Çanakkale’de yaşanan orman yangını felaketinin ardından Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan; 4 mahalle muhtarıyla birlikte bölgedeki köy halkını ziyaret ederek yaraların sarılması için destek sözü vermişti. Yapılan incelemenin ardından Başkan Arslan’ın talimatı ve Çamcı, Mehmetalan, Kavlaklar, Arıtaşı, Tahtakuşlar ve Doyran mahalle muhtarlarının desteğiyle Muhtarlık İşleri Sorumlusu Fikret Çetin ve Kavlaklar Mahalle Muhtarı Metin Ali Çamtepe, Mareşal Fevziçakmak ve Damyeri köylerine hasar gören zeytin ağaçlarının yerine 250 adet zeytin fidanını Edremit adına teslim ettiler.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit Belediyesi ve Edremitliler olarak komşumuza her zaman destek için hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Çanakkale’de yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepimizin içini yakan bu felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.” dedi.