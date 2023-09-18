Edremit'ten Edremit'e uçak seferleri için bir araya geldiler

Van’ı ziyaret eden Edremit Ticaret Odası (ETO) Başkanı Ahmet Çetin, "Edremit’ten Edremit’e uçak seferleri ile kardeşliğimizi, dostluğumuz pekiştirerek kültürel ve ekonomik bir köprü kurmak istiyoruz" dedi.

ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, ETO Yönetim Kurulu Üyesi M. Emre Akdoğan ve ETO Meclis Üyesi Fahri Şık, Van Ticaret ve Sanayi Odasını (VANTSO) ziyaret ederek, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı’na katıldı.

ETO heyeti Van ziyaretinde, VANTSO ev sahipliğinde düzenlenen "Oda/Borsa Müşterek Meclis Toplantısı"na katıldı. Toplantıda konuşan VANTSO Başkanı Necdet Takva; oda çalışmaları hakkında bilgi vererek fuar için Van’a gelen oda/borsa yetkililerine teşekkür etti.

Meclis toplantısı sonrasında ETO ve VANTSO; Edremit’ten Edremit’e uçak seferlerinin başlatılması için ortak basın açıklaması düzenledi.

Başkan Takva yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere hem Balıkesir Edremit’te hem de Van Edremit’te havaalanı var. Biz de bu kapsamda bir kardeşlik köprüsü kuralım istedik. Konuyu ilk olarak gündeme getiren ve bizlerle görüşen Edremit Ticaret Odası Başkanımız Ahmet Çetin’e teşekkür ederiz. Edremit’ten Edremit’e uçuşlar olmalı. Bu vesileyle bir aradayız. Uçuşların yapılması ve ihtiyacın karşılanması adına ortak bir açıklama yapmak istedik. Bundan sonraki süreçte talebimizi ilgili kurumlara ve havayolu şirketlerine yapacağız. Hayata geçmesi durumunda ilişkilerimiz bir üst seviyeye taşınmış olacak" dedi.

ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ise, "Öncelikle, konukseverlikleri için Van TSO’ya ve kıymetli Başkanı Necdet Takva’ya bizleri Van’a davet ettikleri için teşekkür ederiz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Van Mutfak Gurme Fuarı’nı çok beğendik. Güzel bir fuar hayata geçirilmiş. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kendimizi şehrimizde gibi hissediyoruz. Balıkesir Edremit ile Van Edremit birbirine çok benzeyen, deniz kenarında ve yeşillikler içinde 2 çok güzel ilçe. Edremit’te yaşayan çok fazla Vanlı kardeşimiz var. Aynı şekilde Van’ı görmek isteyen çok fazla insanımız var. Bu nedenle uçak seferlerinin yapılmasını istiyoruz ve burada ilgili kurumlara çağrıda bulunuyoruz. Yapılacak uçak seferleri ile Truva’dan Tuşba’ya bir kardeşlik ve dostluk köprüsü kurmak istiyoruz. Edremit’ten Edremit’e uçak seferleri ile kardeşliğimizi-dostluğumuzu pekiştirerek kültürel ve ekonomik bir köprü kurmak istiyoruz" diye konuştu.

Toplantıda konuşan VANTSO ve Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu-Meclis üyeleri; "Edremit to Edremit" sloganıyla uçuşların bir an önce yapılması gerektiğini vurguladılar.