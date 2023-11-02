Edremit Ticaret Odası'na Avrupa Birliği Onay Plaketi

Balıkesir’in Edremit ve Havan ilçelerindeki üreticileri temsilen Yörex Yöresel Ürünler fuarına katılan Edremit Ticaret Odasına anlamlı bir plaket verildi.

Coğrafi işaretli Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Havran Siyah İnciri ve Havran Mandalinası ile fuara katılan Edremit - Havran Standı büyük ilgi görüyor. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin fuarın açılışında TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’ndan Avrupa Birliği Onay Plaketini aldı. Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit ve Havran Belediyeleri ile firmaların katılım sağladığı fuarda Ahmet Çetin “Bu gün burada Edremit ve Havran İlçemizin coğrafi işaretleri ürünlerini bir arada tanıtıyoruz. Edremit Zeytinyağımız Avrupa Coğrafi işaretini aldı. Türkiye’deki 14 Avrupa Birliği tescilli ürün arasında yerini aldı. Bunanla ilgili bir plaket aldık. Burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.