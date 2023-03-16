Edremit Ticaret Odası'nda bir ay içinde 150 dijital ehliyet işlemi yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Ticaret Odasında yaklaşık bir ayda 150 sayısal takograf kartı (dijital ehliyet) işlemi yapıldığı bildirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, geçen şubat ayının son haftası itibarıyla ilçede dijital ehliyeti hizmeti verilmeye başlandığı ve 25 günde 150 işlem gerçekleştirildiği duyuruldu.

Daha önce dijital ehliyet almak için Balıkesir ve Çanakkale gibi il merkezlerine gitmek zorunda olan bölgedeki sürücülere verilmeye başlanan bu hizmetle hem zamandan hem de paradan tasarruf edildiği vurgulanan açıklamada, "Takograf kartları, kart hamilinin takograf cihazı tarafından tanınmasını, veri aktarımı ve hafızaya alınmasını sağlar. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen yetki belgesi sahibi gerçek/tüzel kişilere verilir. Sürücü kartı, şirket kartı ve servis kartı, Edremit Ticaret Odası tarafından verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dijital ehliyet konusunda detaylı bilginin "www.edremitto.org.tr" web adresinden ulaşılabileceği belirtildi.