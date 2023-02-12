Edremit Ticaret Odası yardım faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası 6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 12 ilde ağır hasara neden olan depremin ardından Afet Yardım Kampanyası başlattı. Yardım kampanyasının ardından ETO Afet Yardım Ekibi kuruldu.

Depremin hemen ardından ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, ETO Meclis Başkanı Bayram Kayahan, ETO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri kampanya hazırlıklarını sistemli bir şekilde koordine ederek, toplanan yardım malzemelerinin paketlenmesinden, ulaşımının sağlanmasına ve deprem bölgesine teslim edilmesine kadar ki tüm süreçleri takip ederek yardımların deprem bölgesini ulaşması için çalışmalara başladı.

Afet Yardım Kampanyasında her bağış, resmi olarak tutanakla tutulmakta ve sosyal medyadan şeffaf bir şekilde paylaşılmakta. Edremit Ticaret Odası, Edremit İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na deprem bölgelerinden gelen depremzedelerin Edremit Körfez bölgesinde bulunan ve depremzedelere kapılarına açan turizm işletmelerine yerleştirilmesi konusunda destek vermekte.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere battaniye, bere ve atkı yapılması için alınan 500 kg polar kumaş, Edremit Halk Eğitim Merkezi’nin sevgili dikiş- giyim hocaları tarafından 10 Şubat günü dikimine başladılar.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin “Yardım kampanyasına bağışta bulunan oda üyelerinin ve hayırsever Edremitli vatandaşların yardımları ile ihtiyaç malzemeleri en kısa sürede hazırlanarak deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. İlk olarak, 8 Şubat Çarşamba günü yola çıkan yardım malzemelerini taşıyan 3 kamyonetimiz 9 Şubat akşamı deprem bölgesi Hatay’a ulaştı. 9 Şubat günü ise 4.parti aracımızın ve 10 Şubat günü ise içinde yardım malzemeleri ile dolu olan 2 konteyner, seyyar mutfağı taşıyan tırımız yola çıktı. 52 bin adet yemeye hazır konserveler deprem bölgesine gönderecek tırımız ve 3 adet mobil seyyar mutfak olarak kullanılacak araçlarımız yola çıkmıştır. Bu zor günlerde yardımlarını esirgemeyen tüm hayır sever vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Edremit Ticaret Odası olarak yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.”dedi.