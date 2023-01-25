Edremit Ticaret Odasında 'İşbaşı Eğitim Programı' bilgilendirme toplantısı yapıldı

Balıkesir Edremit Ticaret Odası ev sahipliği ve İŞKUR iş birliğinde 'İşbaşı Eğitim Programı'na ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Edremit Ticaret Odasında 'İşbaşı Eğitim Programı' bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Balıkesir Edremit Ticaret Odası ev sahipliği ve İŞKUR iş birliğinde ’İşbaşı Eğitim Programı’na ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, İŞKUR’a kayıtlı vatandaşların mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla geliştirilen İşbaşı Eğitim Programından yararlanma şartları ve işleyiş örnekler üzerinden detaylandırılarak anlatıldı.

Edremit İŞKUR yetkilileri Mehmet Emin Pişirici ve Mustafa Karatepe, program hakkında Edremit Ticaret Odası üyelerine bilgi verdi.