Edremit Ticaret Odasında KOSGEB Temsilcilik Ofisi açıldı

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve KOSGEB Balıkesir İl Müdürü Dr. Deniz Timurçin, KOSGEB Temsilciliği protokolünü imzaladı.

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası ile KOSGEB Balıkesir İl Müdürlüğü arasında KOSGEB Temsilciliği’nin açılmasına yönelik çalışmalar sonra erdi.

ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin “Üyelerimiz, girişimci adaylarının, KOBİ’lerin Balıkesir’e gitmelerine gerek kalmadan, KOSGEB Temsilcilik ofisinin girişimcilere, KOBİ’lere, firmalara hibe ve iş geliştirme konusunda destek ve bilgi hizmeti vereceğine” değindi. Çetin, KOSGEB Balıkesir İl Müdürü Dr. Deniz Timurçin’e Edremit Ticaret Odası hatırası olarak FEM Tasarımın zeytin broşu hediye etti.

Edremit Ticaret Odası’ndaki KOSGEB Temsilcilik Ofisinde; fuar destekleri, iş kuruluşları - girişimcilik - iş geliştirme hibe ve destekleri, girişimcilere rehberlik hizmeti, girişimciler-firmalar ile KOSGEB arasında iletişim koordinasyonun sağlanması gibi hizmetler ile KOBİ’lere, firmalara bilgi ve destek verilecektir.

Ayrıca odamızdaki KOSGEB Temsilcilik Ofisi’ne haftada bir gün KOSGEB personeli gelerek üyelerimizle bire bir görüşmeler gerçekleştirecektir.”dedi.

İmza Törenine Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyelerinden Yarkın Pulat, Sezgin Sönmez, Gökhan Yeler ve Genel Sekreter Recep Akgün katıldı.