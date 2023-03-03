Edremit Ticaret Odasından tren kazası için Türkçe ve Yunanca taziye mesajı

Yunanistan'ın Larisa kentinde yaşanan tren kazası için Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Türkçe ve Yunanca taziye mesajı yayınladı.

Edremit Ticaret Odasından tren kazası için Türkçe ve Yunanca taziye mesajı
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Yunanistan’ın Larisa kentinde yaşanan tren kazası için Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası Türkçe ve Yunanca taziye mesajı yayınladı.

Yunanistan’ın Larisa kentinin kuzeyinde Tempi Bölgesi’nde meydana gelen tren kazası nedeniyle Edremit Ticaret Odası bir taziye mesajı yayınladı. Edremit Ticaret Odasının mesajı Türkçe ve Yunanca olarak hazırlandı. Mesajda “01.03.2023 tarihinde Yunanistan’ın Larisa kentinin kuzeyinde Tempi Bölgesi’nde meydana gelen tren kazasından dolayı üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Başın Sağ Olsun Yunanistan...” denildi.