Edremit ve Ayvalık'ta 63 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 63 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Edremit ve Ayvalık'ta 63 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 63 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Edremit ilçesi Narlı bölgesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 organizatör ile birlikte, 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca olay yerinde 1 kamyonet, can yelekleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL ele geçirildi. Olaya karışan organizatör hakkında adli, yakalanan göçmenler hakkında idari işlem başlatıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi İskele bölgesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 organizatör ile birlikte, 51 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Firar eden organizatörü yakalama çalışmaları sürerken olay yerinde 1 adet bot, 1 adet tekne motoru, can yelekleri ve el pompaları ele geçirildi. Olaya karışan 2 organizatör hakkında adli, yakalanan göçmenler hakkında idari işlem başlatıldı.