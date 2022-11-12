Edremit ve Havran' da deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda afetlere dirençli toplum oluşturulması vizyonuyla, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 12 Kasım Deprem Anı Tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) Edremit ve Havran ilçelerinde geniş katılımlı olarak gerçekleştirildi.

Afetlere dirençli toplum oluşturulması, deprem anında Çök-kapan-Tutun davranışının benimsenmesi, deprem bittikten sonra tahliye sürecinin gerçekleştirilmesi, verilen afet bilinci eğitimlerinin pekiştirilmesi amacıyla ulusal çapta gerçekleştirilen ‘12 Kasım Deprem Anı Ülke Tatbikatı’ Edremit’te belirlenen tatbikat alanlarında saat 18:57’de bütün kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Edremit’te alışveriş merkezinde gerçekleştirilen deprem anı tatbikatına katılan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, vatandaşlarla birlikte çök-kapan tutun hareketini birlikte icra etti.

Gerçekleştirilen tatbikatta; Türkiye’de ve bölgede yaşanabilecek her ölçekteki afet acil durumlara etkin müdahale için önemli bilgiler ve mesajlar paylaşıldı.

Havran ilçesinde ise Düzce depreminin yıldönümünde ülke genelinde yapılan Çök Kapan Tutun sloganıyla deprem tatbikatını Çamdibi Kız Kur’an Kursunda Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe protokolü, kız Kur’an kursu öğretmen ve öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Deprem gerçeğini unutmadan lütfen tedbirlerimizi alalım. Deprem anında altın kural olan çök, kapan ve tutun olan kurallara sıkı sıkı sarılarak yaşama tutunacağımızı da unutmayalım. Bu vesileyle depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.” dedi.