Edremit vefatının 85. yılında Atatürk'ü andı

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü anma törenleri çerçevesinde Balıkesir’in Edremit ilçesi tek yürek oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. Yıl dönümü anma programı Şehit Hamdibey Meydanında düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenklerin koyulmasının akabinde; saatler 09.05’e gelindiğinde iki dakikalık saygı duruşu yapıldı. Sonrasında İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

Anma Programı dahilinde Şükrü Tunar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende; İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu. Okullar arasında gerçekleştirilen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Mustafa Kemal’i anlatan video gösterisi, Zeybek gösterisi ile Atatürk’ün sevdiği türkülerin hep bir ağızdan söylenmesinin ardından “Seyit Onbaşının Gözünden Atatürk” adlı oyun sergilenmesiyle program sona erdi. Kaymakam Odabaş gösteriyi sunan öğrencileri tek tek tebrik etti.

Törenlere; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Meclis Üyesi Murat Tuna, Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, şehit yakınları, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.