Edremit Yaşayan Okullar Projesi hayata geçiyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün planladığı ve Edremit ilçesindeki tüm okullara fiziki anlamda yeni bir bakış açısı, bir imaj kazandırmak ve daha yaşanabilir okullara dönüştürülmesini hedefleyen Edremit Yaşayan Okullar Projesi’nin (EYOP) tanıtım toplantısı Güre’de yapıldı.

İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi ve Edremit Ticaret Odasından temsilciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Şube Müdürleri ve tüm okul müdürlerinin katıldığı tanıtım toplantısında projenin amacı, Edremit’e kazanımları, okullara olan ilginin ve eğitim kalitesinin artması gibi önemli getirilerinin olacağı belirtildi.

Ahmet Odabaş yaptığı konuşmada; projenin okullara yeni bir bakış açısı kazandıracağına inandığını ve desteğini dile getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer; okulların fiziki ortamlarının iyileştirilmesinin, öğrencinin okula ilgisini artıracağını, daha yaşanabilir okul ortamlarını oluşturacağını belirterek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine, Edremit Belediyesine, Edremit Ticaret Odasına ve Edremit ilçesinin değerli hayırseverlerine teşekkürlerini sundu. Proje çerçevesinde okulların yapacağı yenilik çalışmaları tespit edilecek ve yaz tatili sürecinde okullarda farklı, eğlenceli daha yaşanabilir alanlar oluşturulacak.