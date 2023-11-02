Edremit YÖREX Fuarında tanıtılıyor

Balıkesir Edremit Belediyesi kentin kültürünü ve zeytin ve zeytinyağını en iyi şekilde tanıtmaya devam ediyor.

Edremit Belediyesi, 2-5 Kasım 2023 tarihleri arasında ANFAŞ-Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde Antalya Ticaret Borsası tarafından organize edilen "YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı"nda da yerini aldı. Bugün kapılarını ziyaretçilerine açan fuarda yörenin eşsiz lezzeti yeşil çizik zeytini ve zeytinyağı ile Havran’ın mandalinasını ve sepet peynirini Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası ve Havran Belediyesi ile birlikte açılan ortak stantta tanıtmaya başlanıldı.