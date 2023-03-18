Edremitli avcılardan Çanakkale şehitleri için hayır yemeği

Balıkesir’in Edremit Gümrük Avcılık, Atıcılık, Öğretim, Gençlik Kulübü tarafından Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü dolayısıyla şehitler için pilav hayrı düzenlendi.

Gümrük Avcılık, Atıcılık, Öğretim, Gençlik Kulübü tarafından her yıl Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle düzenlenen tavşanlı pilav hayrı bu yılda kulübün Tuzcumurat Mahallesi Gümrük Meydanı’nda bulunan lokalinde yapıldı. Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen hayır yemeğinde yaklaşık bin kişilik kazanlar dolusu pilav hazırlanarak dağıtıldı.

Gümrük Avcılık, Atıcılık, Öğretim, Gençlik Kulübü Başkanı Serkan Can, her yıl geleneksel olarak Çanakkale Zaferi’nin kutlandığı 18 Mart’a tavşanlı pilav hayrı düzenlediklerini belirterek, “Bunu geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gözünü kırpmadan canlarını vererek bizlere bu kutsal vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.