Efe Geçim, Kırklarelispor'a transfer oldu

Sarıyer'de gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 18 yaşındaki Efe Geçim, Kırklarelispor'a transfer oldu.

Efe Geçim, Kırklarelispor'a transfer oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sarıyer’de gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 18 yaşındaki Efe Geçim, Kırklarelispor’a transfer oldu.

Sarıyer’de gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yetenek Efe Geçim’in yeni adresi Kırklarelispor oldu. Sarıyer ile sözleşmesini fesheden Efe, TFF 2. Lig Beyaz Grup’un iddialı ekiplerinden Kırklarelispor ile sözleşme imzaladı.

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18 yaşındaki futbolcunun, Ümit Milli Takım’a çağrılması da gündemde.