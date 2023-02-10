Efeler Belediyesi 'acil ihtiyaç listesini' güncelledi

Efeler Belediyesi, 6 Şubat Depremi’nde afetzedelere yapılacak olan yardımlarla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Mesajda, bölgede ihtiyaç duyulan yeni acil yardım malzemeleri ve yardım noktaları ile ilgili değişiklikler paylaşıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle 10 ilimizde on binlerce kişi hayatını kaybetti. Efeler Belediyesi depremin ilk günü yardım seferberliği başlattı. Afetzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olan vatandaşlar, Uğur Mumcu Parkı’nda kurulan yardım çadırına ve belediye hizmet binasına acil yardım malzemelerini bıraktı. Bu adreslere ulaşmakta güçlük çeken hayırseverler ise 444 80 09’u arayarak, yardımlarını belediye ekiplerine teslim etti. Toplanan; battaniye, yorgan, çorap, yağmurluk, kışlık kıyafet, eldiven, bere, atkı, ısıtma cihazı ile gıda malzemeleri ve benzeri ürünler, 10 yardım tırına yüklendikten sonra afet bölgesine ulaştırıldı. Yardım kutularına minikler tarafından bırakılan sevgi dolu notlar ise görenlerin içini ısıttı.

Yardım seferberliği ile ilgili vatandaşlara yeni bir SMS gönderen ve sosyal medya paylaşımı yapan Efeler Belediyesi, Başkan Mehmet Fatih Atay’ın adıyla yayımladığı mesajlarda, fedakâr Efeler halkına teşekkür etti ve bölgede ihtiyaç duyulan acil yardım malzemelerini paylaştı. Mesajda, “Bugüne kadarki tüm yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. Acil ihtiyaç duyulan malzemeler ’çadır, uyku tulumu, ısıtıcı, battaniye, yorgan, hijyen malzemeleri, bebek maması ve bezi, içme suyu, ekmek, powerbank, jeneratör ve konteyner’dir. Paylaşımın ikinci kısmında ise şöyle denildi, “Bu malzemeleri Efeler Atatürk Kent Meydanı karşısı Uğur Mumcu Parkı’ndaki yardım standımıza bugün saat 20.00’ye kadar, belediye hizmet binamıza ise 7/24 teslim edebilirsiniz. 444 80 09 ‘u aramanız halinde adresinizden de teslim alabiliriz" denildi.