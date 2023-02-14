Efeler Belediyesinden vatandaşlara bina güvenliği uyarısı

Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, binaların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek muhtemel müdahalelere karşı vatandaşları uyardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde on binlerce vatandaş hayatını kaybetti ve 10 ilde yüzlerce bina moloz yığınına döndü. Yaşanan acı tablonun ardından yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar, binalarının güvenliği konusunda endişe duymaya başladı. Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Vatandaşlara SMS gönderilerek ve sosyal medya aracılığıyla yapılan duyurularda, binaların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek bir müdahale durumunda vatandaşların 444 80 09’u arayarak Efeler Belediyesine bilgi vermeleri istendi.

Duyuru metninde, “Binalarında taşıyıcı sistemine sonradan müdahale edildiği, kolon kesildiği, duvar yıkıldığı, döşeme boşluklarının açıldığını düşünen vatandaşlarımızın ivedilikle Efeler Belediye Başkanlığı 444 80 09 numaralı telefonumuza bildirmelerini önemle rica ederiz” denildi.