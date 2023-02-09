Efeler'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Efeler Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ve Efeler halkının el ele vererek topladığı acil yardım malzemeleri ardı ardına hareket eden tırlarla bölgeye ulaştırılırken 2 greyder operatörü ve bir konteyner de depremzedeler için yola çıktı.

Efeler halkıyla birlikte büyük bir dayanışma örneği sergileyen Efeler Belediyesi, felaketin ilk dakikalarından itibaren başlattığı yardım çalışmaları ile depremzedeler için umut olmaya devam ediyor. Belediyenin başlattığı yardım seferberliğine Efeler halkı tek yürek olarak destek veriyor. Efeler Atatürk Kent Meydanı karşısındaki Uğur Mumcu Parkı’nda depremzedeler için toplanan ihtiyaç malzemeleri bugün 2 tıra daha yüklenerek yola çıktı. Son tırlarla birlikte afetin ilk gününden itibaren Efeler Belediyesi’nin deprem bölgelerine gönderdiği yardım tırlarının sayısı 10’a ulaştı. Çöken binaların enkazında çalışmaları için 2 greyder operatörü ve depremzedelerin soğuk havalardan korunmalarını sağlamak üzere bir konteyner de bölgeye sevk edildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Efeler halkıyla birlikte belediyenin elinden gelen yardımı yaptığını ve daha da yapacağını ifade etti. Başkan Atay, “Efeler halkıyla ve tüm milletimizle gurur duyuyoruz. Halk elinden ne geliyorsa yapıyor, neyi varsa veriyor. Aklımız, kalbimiz, ruhumuz orada. Isınma cihazları, battaniyeler, kıyafetler bölgeye ulaşınca depremzedelerin bedenini ısıtacak ama bunun da ötesinde bir şeye şahit oldum. Ruhumuzu ısıtan malzemeler var burada toplanan. Çocuklarımız mektuplar yazmışlar, resimler yapmışlar, depremzede kardeşleri için oyuncaklarını teslim etmişler. Bu ruh büyüklüğünün karşısında hiçbir büyük felaket duramaz” diye konuştu.