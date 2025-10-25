Efeler Ligi: Alanya Belediyespor: 2 - Halkbank: 3
Efeler Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hafızoğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma
Alanya Belediyespor: Georgi Seganov, Abdullah Çam, Uğur Kılınç, Bardia Saadat, Steven Marshall, Çağatay Durmaz, Çağatay, Kır (L), Burak Çevik (L), Azizcan Ataoğlan, Berat Bartın Mengen, Furkan Dur, İrfan Çetinkaya, İsmail Koçak, Batuhan Avcı
Halkbank: Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Yiğit Hamza Aslan, Marek Sotola, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Berk Dilmenler, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz
Setler: 18-25, 29-27, 20-25, 28-26
Süre: 2 Saat 34 dakika