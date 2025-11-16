Efeler Ligi: Altekma: 2 - Halkbank: 3

Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Efeler Ligi: Altekma: 2 - Halkbank: 3
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Efeler Ligi’nin 3. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda Altekma’yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Atatürk

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Hakemler: Yavuz Akdemir, Serhat Semiz

Altekma: Maksim Buculjevic, Jordan Matthew Ewert, Gulhan Emir Pinar, Gabriel Jose Da Silva Candido, Cafer Kirkit, Bertug Ondes, Arda Kara (L), Huseyin Sahin(L), Mehmet Bogachan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Kenan Sarp Derince, Dunya Kandemir, Niyazi Ulas Dokumaci, Zilic Branko

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler

Setler: 25-21, 22-25, 16-25, 25-21