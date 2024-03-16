Efeler Ligi: Fenerbahçe: 3 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0
Efeler Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Efeler Ligi’nin 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Fenerbahçe: Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Hasan Yeşilbudak (L), Drazen Luburic, Ali Deniz Yılmaz, Dick Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Nikolay Penchev, Murat Yenipazar, Mert Cuci, Caner Dengin (L)
Başantrenör: Kerem Eryılmaz
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkun Eber Üstündağ, Turgut Lelik, Fatih Yorumez (L), Mert Nevzat Güneş, İsmail Kocak, Murat Karakaya (L), Yusun Eken, Cüneyt Dağcı, Yiğit Hamza Aslan, Görkem Sertel
Başantrenör: Hasan Bülent Since
Setler: 25-21, 25-20, 25-16
Süre: 1 saat 13 dakika (26, 24, 23)