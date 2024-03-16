Efeler Ligi: Fenerbahçe: 3 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0

Efeler Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Efeler Ligi: Fenerbahçe: 3 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Efeler Ligi’nin 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

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Fenerbahçe: Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Hasan Yeşilbudak (L), Drazen Luburic, Ali Deniz Yılmaz, Dick Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Nikolay Penchev, Murat Yenipazar, Mert Cuci, Caner Dengin (L)

Başantrenör: Kerem Eryılmaz

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkun Eber Üstündağ, Turgut Lelik, Fatih Yorumez (L), Mert Nevzat Güneş, İsmail Kocak, Murat Karakaya (L), Yusun Eken, Cüneyt Dağcı, Yiğit Hamza Aslan, Görkem Sertel

Başantrenör: Hasan Bülent Since

Setler: 25-21, 25-20, 25-16

Süre: 1 saat 13 dakika (26, 24, 23)