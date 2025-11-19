Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Bursa B.B. Spor: 0

Efeler Ligi 4. haftasında Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova

Halkbank: Arda Bostan, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Yunus Emre Tayaz, Marek Sotola, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler, Ömer Burak Karahan

Başantrenör: Radostin Stoytchev

Bursa B.B. Spor: Mert Cuci, Raphael Vivien Corre, Osmany Santiago Uriarte Mestre, Hasan Sikar, Petar Dirlic, Oğuzhan Doğruluk, Ümit Demir (L), Yunus Emre Erşahin (L), Klistan Lawrence Vidal, Enis Ali Ay, Emir Kutay Erden, Gökhan Gökgöz, Kadir Bircan, Emir Kaan Öztürk, Burhan Zorluer

Başantrenör: Bora Şensoy

Setler: 25-21, 25-19, 25-21

Süre: 1 saat 24 dakika