Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Galatasaray: 0
Efeler Ligi 2. haftasında Halkbank, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekel Çelenk
Halkbank: Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Yiğit Hamza Aslan, Marek Sotola, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz
Başantrenör: Radostin Stoytchev
Galatasaray: Thomas Jaeschke, Michael Wright, Hasan Yesilbudak (L), Caner Ergul (L), Gokcen Yuksel, Ahmet Tumer, Onur Gunaydi, Jean Patry, Arslan Eksi, Stephen Maar, Dogukan Ulu, Roamy Alonso, Can Koc
Başantrenör: Umut Çakır
Setler: 25-23, 25-20, 27-25
Süre: 1 daat 38 dakika