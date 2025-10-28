Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Galatasaray: 0

Efeler Ligi 2. haftasında Halkbank, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Yusuf Eker
Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekel Çelenk

Halkbank: Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Yiğit Hamza Aslan, Marek Sotola, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz

Başantrenör: Radostin Stoytchev

Galatasaray: Thomas Jaeschke, Michael Wright, Hasan Yesilbudak (L), Caner Ergul (L), Gokcen Yuksel, Ahmet Tumer, Onur Gunaydi, Jean Patry, Arslan Eksi, Stephen Maar, Dogukan Ulu, Roamy Alonso, Can Koc

Başantrenör: Umut Çakır

Setler: 25-23, 25-20, 27-25

Süre: 1 daat 38 dakika