Efeler Ligi'nde 17. hafta heyecanı
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 17. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.
Efeler Ligi’nde 16. hafta heyecanı yarın ve 30 Ocak Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe ile Türşad ve karşı karşıya gelecek. Hafta Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanacak karşılaşma tamamlanacak.
Efeler Ligi’nde haftanın programı şu şekilde:
Yarın
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Türşad
13.00 Cizre Belediyesi. - Develi Belediyespor
15.00 Hekimoğlu GCT BVİ - Tokat Belediye Plevne
16.00 Ziraat Bankkart - Spor Toto
16.00 Hatay BBSK - Arkas Spor
17.30 Altekma - Bursa BBSK
30 Ocak Pazartesi
15.00 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta