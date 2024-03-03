Efeler Ligi: RAMS Global Cizre Belediyesi: 1 - Fenerbahçe: 3

Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, konuk olduğu RAMS Global Cizre Belediyesi'ni 3-1 mağlup ederek 21. galibiyetini elde etti.

Efeler Ligi: RAMS Global Cizre Belediyesi: 1 - Fenerbahçe: 3
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Efeler Ligi’nin 22. haftasında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, konuk olduğu RAMS Global Cizre Belediyesi’ni 3-1 mağlup ederek 21. galibiyetini elde etti.

Salon: Cizre 1500

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Cizre Belediyesi: Hakan Polat, Roman Danilov, Morales, Ömer Furkan Dur, Morales, Melih Sıratca, Semih Çelik (L), (Berkay Yavuz, Armin Afshin Far, Görkem Yazgan)

Fenerbahçe: Vahit Emre Savaş, Drazen Luburic, Yiğit Gülmezoğlu, Mahdi Jelveh Ghaziani, Dick Kooy, Murat Yenipazar, Hasan Yeşilbudak (L), Kaan Gürbüz, Caner Dengin (L), Caner Pekşen

Setler: 16-25, 25-23, 23-25, 21-25

Süre: 1 saat 50 dakika (24, 30, 30, 26)