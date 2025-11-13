Efsane 11.11'de Hepsiburada'dan saniyede 22 ürün satıldı

Hepsiburada, bu yıl da 11.11 kampanyasında büyük ilgi gördü. 11 Kasım günü platformun ziyaret sayısı geçen yıla göre yüzde 10 artarken, saniyede 22 ürün satıldı. En yoğun alışveriş 21.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşti. Moda, teknoloji, ev-yaşam, kişisel bakım ve süpermarket kategorileri kampanya döneminin en çok tercih edilenleri oldu.

Hepsiburada’nın Efsane 11.11 İndirimleri, rekor seviyede trafik ve ziyaretçi sayısıyla büyük bir ilgi gördü. Hepsiburada’nın ziyaret sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 10, sipariş sayısı yaklaşık yüzde 20 arttı. Efsane 11.11’de 100 bin yeni kullanıcı Hepsiburada mobil uygulamasını indirdi.

Efsane 11.11’in öne çıkan alışveriş tercihleri

Kampanya döneminde çocuk kitapları, sıvı çamaşır deterjanları, sporcu besinleri, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri yoğun ilgi gördü. En çok görüntülenen ürün cep telefonu oldu. Geçen yıla kıyasla en hızlı büyüme gösteren kategoriler arasında cep telefonu, tablet, bilgisayar, düdüklü tencere ve hava temizleme cihazı bulunuyor.

Teknoloji ve günlük yaşam ürünleri ilgi odağında

Bu yılın elektronik ve mobil kategorilerinde cep telefonu, robot süpürge, kablosuz süpürge en çok tercih edilen ürünler olurken müşteriler altın alımı için de e-ticareti seçti.

Giyim kategorisinde çorap ve eşofman takımı, spor kategorisinde elektrikli scooter, koşu bandı ve termos öne çıktı. Ev-yaşam kategorisinde uyku seti ve yastık, kozmetikte ise cilt bakım seti, dudak ürünü ve fondöten tercih edildi. En çok aranan markalar arasında Roborock, Dyson, Fissler, Stanley, Jack Wolfskin, Philips ve Lego yer aldı.

Efsane 11.11’de kullanıcıların yüzde 88’i alışverişini Hepsiburada mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirdi. Kadın kullanıcılar giyim, temel tüketim ve kozmetik kategorilerine yönelirken; erkek kullanıcılar küçük ev aletleri, temel tüketim ve sağlık & güzellik kategorilerinde yoğunlaştı.

Efsane Kasım öncesinde iş ortaklarına satışlarını artıracak çözümler sunuldu

Şehir bazında incelendiğinde, üç büyük ilin dışında en fazla alışveriş Bursa, Kocaeli ve Antalya’da yapıldı. Hepsiburada Efsane Kasım öncesinde iş ortaklarına satışlarını artıracak çözümler sundu. Pazarlamadan ticari desteğe, lojistikten kargoya kadar pek çok destek iş ortaklarına sunuldu. Bu kapsamda en çok satış gerçekleştirilen iller yine üç büyük ilin dışında Kocaeli, Kayseri ve Bursa oldu. Akdeniz ve Ege bölgesi 11.11’de en çok cep telefonu kategorisinden alışveriş yaparken, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara Bölgeleri küçük ev aletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Hepsiburada Premium’un kampanyadaki etkisinin bu yıl da hissedildiği belirtildi. Siparişlerin yüzde 70’i Premium üyeler tarafından gerçekleştirildi. Premium kullanıcılar, 11 Kasım günü diğer kullanıcılara göre 1,2 kat daha fazla alışveriş yaptı.

Hepsiburada, Efsane 11.11 kapsamında Kia Picanto’yu özel bir fiyatla satışa sundu. 11 Kasım günü saat 10.00’da satışa çıkan araç, kampanyanın başlangıcından itibaren yoğun talep gördü. Araçların satışı aynı gün içinde tamamlandı. En yüksek talep üç büyük il ve çevresinden geldi.

Efsane Kasım fırsatları devam ediyor

Platform, 11.11’de kırdığı rekorun ardından Kasım ayı kampanyalarına hız kesmeden devam ettiğini duyurdu. E-Ticaret Haftası’na özel düzenlenecek kampanyayla moda, teknoloji, ev-yaşam, süpermarket ve kişisel bakım kategorilerinde avantajlı alışveriş fırsatları müşterilerle buluşturulacak. Ayın son haftasında başlayacak Efsane Cuma döneminde ise kullanıcıları, geniş ürün yelpazesinde avantajlı teklifler bekliyor.