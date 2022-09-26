Efsane dönüyor mu?

Silivri'de yıllardır atıl durumda olan Klassis Resort Hotel'in Nata Holding tarafından satın alınması için pazarlıkların başladığı öne sürüldü.

İş insanı Ahmet Hamoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine diğer hissedar kardeşi Aydın Hamoğlu'nun Klassis Resort Hotel ve Maxi AVM'nin satışı işe ilgili olarak bir süre önce Silivri Vega (Kipa) AVM'yi de satın alan Nata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık ile masaya oturduğu öğrenildi.

Anlaşmanın tamamlanması durumunda halen "Silivri AVM" adıyla hizmet veren Maxi AVM'nin ve zaman içerisinde bir Silivri efsanesi haline gelen Klassis Resort Hotel'in Nata Holding tarafından devralınması planlanıyor.

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