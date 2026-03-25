Efsane sanatçılar, yarım asır sonra İzzet Günay Sergisi'nde buluştu

"Artist Defteri: Başrolde İzzet Günay" Sergisi, Koleksiyoner Ulvi Sulaoğlu’nun özel seçkisiyle Büyükçekmece’de sanatseverlerle buluştu. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde sergi açılışına Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin eşi Nalan Çebi, CHP Büyükçekmece Grup Başkan Vekili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdoğan, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, Koleksiyonerler Şerif Antepli, Hilmi Nakipoğlu, Prof. Dr. Turgut Göksoy, bir döneme damgasını vuran sanatçı Ersen Erdura katıldı.

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından İzzet Günay’ın sinema tarihindeki yerini, sanatsal kimliğini ve kültürel birikimini yansıtan sergi, ziyaretçilere nostaljik ve sanatsal bir deneyim sunuyor. Sergide sanatçının kariyerine ışık tutan özel eserler, sinema tarihinin izlerini taşıyan belgeler ve objeler yer alıyor. Sergide yer alan eserlerden oluşan ve sanatçının hayatını, sahne arkasındaki hikayelerini ve filmografisini kapsamlı bir şekilde ele alan özel bir kitap da hazırlandı. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. Turgut Göksoy, Hilmi Nakipoğlu, Şerif Antepli, Armağan Toprak’a çiçek takdim edildi. "Artist Defteri: Başrolde İzzet Günay" Sergisi, 31 Mart tarihine kadar Büyükçekmece İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

‘’Ayakta durmamı koleksiyonculuğa borçluyum’’

"Artist Defteri: Başrolde İzzet Günay" Sergisi hakkında konuşan İzzet Günay, koleksiyonculuğun hayatındaki önemine değinerek serginin genç kuşaklara ilham kaynağı olmasını dileyerek şöyle konuştu: "Teşekkür ediyorum Büyükçekmece Belediyesi’ne emekleri için. Değerli koleksiyoner arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Prof. Turgut Bey, Ulvi Sulaoğlu’na bu emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle şeyler hazırlamak çok zor biliyorsunuz. Bir araya getirmek, bunları biriktiren insanlar bundan da büyük bir keyif alıyorlar. Biz de seyretmekten büyük keyif alıyoruz. Keşke herkes böyle bir şeyler yapsa. Hem sanatçılar hatırlanır hem de insanlar özendirilir. Yani koleksiyon yapan insanlar çoğalır diye düşünüyorum. Türkiye’mizde maalesef hobi eksikliği var. Ben mesela röportaj için çağrıldığımda fazla gönüllü olmuyorum sinema için çağrıldığımda. Koleksiyon için çağrıldığımda gidiyorum, gitmeye çalışıyorum ki yeni kuşaklar böyle heveslensin, başlasınlar diye. Ben çünkü ayakta durmamı koleksiyonculuğa borçlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü koleksiyonculuk; insana yeni bir hayat, yeni bir enerji verir. Yaşadığınızın farkında olursunuz. Mutlu olursunuz ve o mutluluğu diğer dostlarla paylaşırsınız. Yani benim hobilerim olmasaydı belki ben bu yaşta sizin karşınızda olamayacaktım. Böyle günlerin çoğalmasını diliyorum. Herkes biriktirdiğini en azından sergilesin. İnsanlar görsün ve heveslensinler. Gerçekten Büyükçekmece Belediyesi’nin değerli üyelerine, başkanına ve yardımcılarına, hanımefendilere sonsuz teşekkürler ediyorum, var olsunlar. Bize bu güzel günü yaşattılar. İnşallah başka sanatçılar için de devam eder. Bu sergi 31 Mart’a kadar devam ediyor. Herkesi sergimize bekliyoruz. Yapan arkadaşların da emekleri boşa gitmesin. Bugün Neşe Hanım’ın da burada olması hepimizi çok mutlu etti. Eski günleri yad ettik. Dostluklar böyle günlerde belli oluyor. Ayaklarına sağlık, kendisine çok teşekkür ediyorum.’’

‘’Yıllar sonra tekrar beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum’’

Sergiyi ziyaret eden Neşe Karaböcek, yaklaşık 50 yıl aradan sonra İzzet Günay ile yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek şunları söyledi: ‘’Yıllar önce İzzet Bey ile filmlerimiz vardı. Çok güzel filmlerdi onlar. İlk filmimi de İzzet Bey ile çevirdim ‘’Anneler ve kızları.’’ 1971 yılında benim çok telaşlı zamanımdı o. Ankara’da çalışıyordum ve Ankara’da yaşıyordum o zamanlar. İstanbul’a geliyordum sabah erkenden uçakla. Filme başlıyorduk. Ondan sonra film çekiliyor, akşam son uçakla konserime gidiyordum. 1 ay git, gel ilk filmim de olduğu için zor bir dönemdi o. Ama çok güzel bir film oldu, ilk filmim olmasına rağmen. İzzet Bey ile biz gene devam ettik. ‘’Duyun beni’’ filmini çektik beraber ve sonra da ‘’Kısmet’’ filmini çevirdik. Kısmet filmini ben çok sevdim, çok güzeldi. Yıllar geçmiş aradan ve yıllar sonra tekrar beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İzzet Bey’i tekrar görmek çok güzel. Sağlıklı olması çok güzel. Yıllar geçse de dostluk ölmüyor. Hayırlı, uğurlu olsun bu gününüz. Ben çok mutluyum. Sizi tekrar gördüm. O günleri tekrar yaşadım şu an.’’