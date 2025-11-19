Efsane sporcu Naim Süleymanoğlu Osmangazi'de anıldı

Dünya ve Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu, vefatının 8’inci yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen anlamlı bir etkinlikle sevgi, saygı ve rahmetle anıldı. ‘Cep Herkülü’ olarak bilinen büyük şampiyon, hem başarıları hem de spora kattığı değerlerle gönüllerdeki yerini bir kez daha hatırlattı.

Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Kültür Merkezi’nde halter branşında elde ettiği başarılarla Türkiye ve dünyada büyük yankı uyandırarak, sporun birleştirici gücünü yansıtan Naim Süleymanoğlu’nun hayatının beyaz perdeye aktarıldığı ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filminin gösterimini gerçekleştirdi. 18 Kasım 2017’de hayata gözlerini yuman efsane sporcunun dönüm noktalarını yansıtan filmin gösterimine, aralarında çocukların da yer aldığı Bursalılar büyük ilgi gösterdi. 2019’da sinemaseverler ile buluşan Özer Feyzioğlu’nun yönettiği filmi yoğun duygularla izleyen vatandaşlar, kimi sahnelerde derinden etkilendi.

7 kez Dünya halter şampiyonluğu ve 3 kez olimpiyat şampiyonluğunun yanı sıra 46 dünya rekoru ile birlikte halter tarihinin en büyük sporcularından biri olarak kabul gören Naim Süleymanoğlu’na sevgilerini ileten Bursalı vatandaşlar, efsane ismi rahmet ile andı. İzleyiciler, etkinliği gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.