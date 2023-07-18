Efsaneler Bursa'da mest etti

Türkiye’nin en uzun soluklu festivali 61. Uluslararası Bursa Festivali konserleri devam ediyor. Dünyaca ünlü dans topluluğu Sukhishvili’nin, muhteşem performansının ardından efsane isimler Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen Bursalılara nostalji yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, ATIŞ Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali, Çaytaze sponsorluğunda taverna ve fantezi müziğin unutulmaz isimleri Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen’i ağırladı. Yılların eskitemediği parçalarını Bursalı müzikseverler için seslendiren ünlü sanatçılar, izleyenleri adeta mest etti.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki müzik ziyafetinde sahneye ilk olarak taverna müziğinin unutulmayan ismi Arif Susam çıktı. Klavyesiyle seslendirdiği şarkılarına izleyenlerin alkışlarıyla eşlik ettiği sanatçı, bir saatlik muhteşem performansının ardından, sahneyi fantezi müziğinin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu’na bıraktı. 80’ler ve 90’lara damga vuran parçalarını potpuri halinde seslendiren Kurtoğlu, dillerden hiç düşmeyen ‘Gece Olunca’, ‘Duvardaki Resim’, ‘Yıllarım’ ve ‘Hain Geceler’ gibi birçok unutulmaz eserini hayranlarıyla birlikte söyledi. Ünlü sanatçının, son dönemde yeniden popüler olan ‘Duyanlara Duymayanlara’ şarkısına Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran Bursalı müzikseverler coşkuyla eşlik etti.

Sahneye en hit şarkısı “Nikah Masası” ile çıkan ünlü şarkıcı Ümit Besen de müzikseverlere duygusal anlar yaşattı. Usta isim, binlerce kişinin eşlik ettiği “Alışmak Sevmekten Zor”, “Dilek Taşı” gibi parçalarıyla festivalde geçmişe bir yolculuk yaşattı. İzleyenlerin ayakta alkışlarıyla sona eren konserin ardından etkinlik sponsoru Çaytaze Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağır ile Atış Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Kahraman ve BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, sanatçılara birer teşekkür plaketi sundu.