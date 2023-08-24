Ege'de lastik botları arızalanan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Gömeç ilçesi açıklarında bindikleri lastik bot motoru arızalanınca sürüklenmeye başlanan 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir’in Gömeç ilçesi açıklarında bindikleri lastik bot motoru arızalanınca sürüklenmeye başlanan 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.30 sıralarında yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na giderken bindikleri lastik botun motoru arızalanınca sürüklenmeye başlayan düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik botu KB-4310, alabora olma tehlikesi bulunan şişme bottaki 10 göçmeni kurtardı. Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen 10 göçmene gıda, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu. Göçmenler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.