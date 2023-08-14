EGİOSB Müdürü Altınok, İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'ı, OSB süreci hakkında bilgilendirdi

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (EGİOSB) Müdürü Alper Altınok, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ı ziyaret etti.

EGİOSB Müdürü Alper Altınok, Bakan Yardımcısı Turan’a bölgedeki sanayi potansiyeli ve OSB süreci hakkında bilgi verdi. Ezine OSB’nin mevcut durumu, üretim kapasitesi ve istihdama yönelik konular görüşüldü. Ayrıca, bölgedeki altyapı geliştirme projeleri ve sanayicilerin karşılaştığı zorluklar da ele alındı.

Bakan Yardımcısı Turan, bölgenin sanayi alanındaki önemine vurgu yaparak, hükümetin sanayicilere destek vermeye devam edeceğini belirtti. İşbirliğinin güçlendirilmesi ve sanayi altyapısının geliştirilmesinin ülkenin ekonomik büyümesine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti. Ziyarette ayrıca Turan, tüm yatırımcılara kapılarının açık olduğunu, Bakanlık olarak yapabileceği tüm desteğe hazır olduğunu dile getirdi.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (EGİOSB) Müdürü Alper Altınok, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ a günün anısına saat takdim etti.