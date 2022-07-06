Eğitim başarısı oybirliği ile ödüllendirildi

Silivri Belediye Meclisi sınav başarısını bu yıl da ödüllendirirken, LGS'de Türkiye Birinciliği kazanan öğrenci ve devam ettikleri Odak Okulları ile öğretmenlere ayrı bir parantez açıldı.

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  • 06.07.2022 20:43
  • Güncelleme: 06.07.2022 20:43
Eğitim başarısı oybirliği ile ödüllendirildi
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SİLİVRİ Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Raporları doğrultusunda; “5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 14. Maddesinin (b) bendi” gereğince Silivri'de ikamet eden 2022 yılı LGS sonuçlarına göre ilk 10'a giren öğrencilerimizden Silivri'mizden Türkiye birincisi olan 2 öğrencimizin “Her birine 2'şer adet Cumhuriyet Altını” ve diğer 8 öğrencimizin de “Her birine 1'er adet Cumhuriyet Altını” hediye edilerek ödüllendirilmesi ayrıca ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan lise ve dengi okullarında eğitim alan lise son sınıf öğrencileri arasında ÖSYM tarafından 2022 yılı YKS sonuçlarına göre ilk 10'a giren öğrencilerimizin “Her birine 1'er adet Cumhuriyet Altını” hediye edilerek ödüllendirilmesi oy birliği ile uygun görüldü. Meclis her iki konuda da kararını oybirliği ile verdi.

Eğitim başarısı oybirliği ile ödüllendirildi

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ÇAVDAR: BU BAŞARIYI AYRI YERDE KONUMLANDIRMAK LAZIM
İlçemiz adına kaydedilen önemli LGS başarısına söz alarak değinen Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Salim Çavdar, “Burada bir detay var onu ifade etmek istiyorum. İlçemizden LGS sınavına giren öğrencilerden Odak Okulları öğrencileri Batuhan Yiğit Dünmez ve Eren Deveci, sınavda tam 500 puan alarak Türkiye 1.'si oldular. Bu başarıyı ayrı bir yerde konumlandırmak lazım. Bu başarıda emeği olan öğrenci, öğretmen ve aileleri tebrik etmek istiyorum. Başarılarının da devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Vekili Filiz Güler başarılı olan, olmayan tüm öğrencileri tebrik ederek sınavı bir stres olduğunu belirtip, “Başarılı olanları kutluyorum” dedi.

Eğitim başarısı oybirliği ile ödüllendirildi

BALCIOĞLU: TAM PUAN ALAN KARDEŞLERİMİZİ KUTLUYOR, ODAK OKULLARINI TEBRİK EDİYORUM
Bora Balcıoğlu, “Tam puan alan iki kardeşimizi kutluyorum, Silivri'mizin bir değeri olan Odak Okullarını da bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum” derken gençlere fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini gösterdikleri için ayrıca derece elde eden öğrencileri tebrik etti ve “Aydınlık yarınlarda önleri açık olsun” dedi.

Eğitim başarısı oybirliği ile ödüllendirildi

AŞKIN: GENÇLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ
Sultan Aşkın, MHP adına başarıyı elde eden gençleri kutlayarak, “Silivri Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Eğitim başarısı oybirliği ile ödüllendirildi

YAZICI, TEŞEKKÜR ETTİ
AK Parti İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda, öğrencilerinin LGS başarısıyla ilçemizi gururlandıran Odak Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Yazıcı tebrikler için teşekkür ederken, “Silivri ilçeler bazında LGS İstanbul ortalamasının üstünde bir konumda. Bu başarıda çok büyük emeği olan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Çok kıymetli öğretmenler ve öğrencilerimiz var. Aynı zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda ve içtenlikle çalışıyor” şeklinde düşüncelerini aktardı.

Hürhaber

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