Eğitim bilimleri enstitüsünde bayrak değişimi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsünde görev değişimi yaşandı. Prof. Dr. Dilek Sezgin Memnun, enstitü müdürü olarak atandı.

Gerçekleşen devir-teslim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı’nın yanı sıra akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Yılmaz’dan lisansüstü eğitim vurgusu

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, görevinden ayrılan önceki yönetime çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti. Bir araştırma üniversitesi olmaları sebebiyle lisansüstü eğitime özel bir önem verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Yılmaz; "Yüksek lisans ve doktora yapan öğrenci sayımızın artırılması, eğitimdeki niteliğin çok daha üst seviyelere çekilmesi ve daha fazla bilimsel çıktının elde edilmesi için çalışıyoruz. Yeni dönemde Dilek hocamıza ve tüm ekibine üstün başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Görevi devralan Prof. Dr. Dilek Sezgin Memnun ise kendisine duyulan güven için teşekkürlerini iletti. Mesleğin önceliklerini dikkate alarak bilime katkı sağlamayı amaç edineceklerini belirten Memnun; "Araştırma üniversitesi misyonu çerçevesinde, eğitim öğretimin yanı sıra akademik araştırmalara da önem vereceğiz. Akademik personellerimizle iş birliği yaparak, özellikle çok önemli gördüğümüz yüksek lisans ve doktora tezlerinin niteliğinin artırılması konusunda çalışacağız. Yönetim ve ekibimizle birlikte enstitüyü daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Başarı dileği

Görevi devreden Prof. Dr. Gökhan Arı da konuşmasında görev süreleri boyunca üst yönetimin desteğini her zaman hissettiklerini ve görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Arı, Prof. Dr. Dilek Sezgin Memnun ve ekibine başarı dileğinde bulundu.