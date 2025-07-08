Eğitim-Bir-Sen Başkanı Yalçın, '4+4+4' zorunlu eğitim sistemine yönelik saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ‘4+4+4’ zorunlu eğitim sistemine yönelik saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Memur-Sen ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye’de 2012 yılından itibaren uygulanan ‘4+4+4’ zorunlu eğitim sistemine yönelik mevcut durumu değerlendirmek ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya koymak amacıyla öğretmen, okul yöneticisi, lise öğrencisi ve velilerden oluşan 36 binden fazla katılımcıyla yürütülen saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ‘4+4+4’ zorunlu eğitim sisteminin mevcut durumunu ve geliştirilmesi gereken yönlerini ortaya koymak amacıyla yürütülen araştırmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim Bir-Sen olarak ‘4+4+4’ zorunlu eğitime ilişkin geniş çaplı bir saha araştırması yaptık. Çalışma, bu konuda bugüne kadar sahada yaptığımız en geniş çaplı araştırma. Araştırma, 36 binin üzerinde katılımcıyla yapıldı. Araştırma, zorunlu eğitimin son 4 yılını kapsıyor. Bu kapsamda, araştırmaya lise öğretmenleri, idareciler, 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile velileri katıldı. 17 binden fazla öğretmen, 7 bini aşkın idareci, 5 binden fazla 11. ve 12. sınıf öğrencisi ile yine 5 bini aşkın velinin çalışmaya dahil oldu. Araştırma 81 ilin tamamında uygulandı. Çalışmanın ortaya koyduğu gerçeklik şudur; ’4+4+4’ zorunlu eğitim sistemimizin son 4 yılının yeniden ele alınmasına ihtiyaç var. Çalışmaya katılım gösteren öğretmen ve idarecilerin beklentilerini sorduğumuzda, yüzde 93’ünden fazlası, sistemin son dört yılında değişim yapılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Öğrenciler açısından da benzer bir beklenti öne çıktı. Son 4 yılın yeniden eğitim sistematiği içerisinde bir tartışmaya tabi tutulması, çaprazlarının görülmesi, sosyal paydaşlarla bu konunun münazara edilmesine ihtiyaç olduğunu ifade etmek isterim. Toplumun beklentilerine ve hayatın gerçeklerine göre son 4 yılın yeniden ele alınması bir beklenti olarak katılımcılar tarafından çok net olarak ortaya konulmuş durumda. Araştırmada, lise eğitiminin süresine ilişkin en fazla desteği alan iki seçenek öne çıktı. Son 4 yılın 2+2 şeklinde, yani 2 yıl zorunlu 2 yıl isteğe bağlı ya da 3 yıl zorunlu 1 yıl isteğe bağlı olmak üzere özellikle lise eğitimi kısmında seçenekler gündeme geldi ve burada katılımcıların 2+2 kısmında biraz daha ağırlık ortaya koyduğu gözüküyor. Onun için eğitim otoritelerinin, sosyal paydaşların, Milli Eğitim Bakanlığının, dolayısıyla tüm paydaşların bu konuyu yeniden ele almasına ihtiyaç olduğunu görüyoruz."