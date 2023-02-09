Eğitim Bir Sen'den deprem bölgesine kaşkol ve panço yardımı

Eğitim Bir Sen Manisa Şubesi, her yıl kuruluş yıldönümünde üyeleri için hazırladığı hediyeleri bu sene depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlara kaşkol ve panço olarak gönderdi. Kaşkol ve pançoların yanında hazırlanan battaniyeler de deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremle büyük bir yıkım yaşayan 10 il için tüm ülke kenetlenirken Türkiye’nin her yerinden yapılan yardımlar aralıksız devam ediyor. Eğitim Bir Sen Manisa Şubesi de her yıl kuruluş yıldönümünde üyeleri için hazırladığı hediyeleri yaşanan depremde zarar gören vatandaşlara gönderme kararı aldı. Erkek üyeler için kaşkol, kadın üyeler için panço olmak üzere 7 bin adet hazırlanan hediyeler alınan kararla deprem bölgesine gönderildi.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, yaptığı açıklamada, “Her yıl sendikamızın kuruluş yıldönümünde erkek üyeler için kaşkol, kadın üyelerimiz için pançoları temin ettik. Bunları şubat ayı sonuna kadar üyelerimize ulaştırmayı hedeflemiştik. Ancak deprem bölgesinde birçok kardeşimiz ihtiyaç halinde. İhtiyaç sahiplerine bu hediyeleri üyelerimiz adına ulaştırabilmek adına inşallah hazırlayacağımız tırımızla beraber, battaniyelerimizle birlikte deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırma kararı aldık. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.” dedi.