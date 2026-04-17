Eğitim Bir-Sen'den okul saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Eğitim-Bir-Sen tarafından, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Melike Hatun Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, "Disiplin yönetmeliğinin, rehberlik hizmetlerinin ve rehber öğretmen sayılarının arttırılmasını istiyoruz" dedi.

Şanlıurfa’da bulunan lisede ve Kahramanmaraş’taki ortaokulda meydana gelen saldırılar sonrası hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Melike Hatun Camii’nde kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, "Son yıllarda okullarda öğretmen arkadaşlarımızın aşınan imajı, öğretmeni toplumda çok kolay şikayet edilebilir, çok kolay darp edilebilir bir noktaya getirdi. Bugünden itibaren özellikle öğretmen arkadaşlarımızın okullarda görev yaparken fiziki anlamda güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyoruz. Dijital ortamın dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Disiplin yönetmeliğinin, rehberlik hizmetlerinin ve rehber öğretmen sayılarının arttırılmasını istiyoruz. Sendikalar olarak, devletin bütün birimleri ölçülüğünde çok daha büyük bir eylem planı hazırlanması gerektiğini ve adım adım bu eylem planının uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Artık silahlı bir şekilde okula hiç kimsenin girmeyi düşünmemesi gerektiğini, böyle bir ihtimalin dahi olmaması gerektiğini vurguluyoruz. Biz bundan sonraki süreçte okullarımızda olacağız" diye konuştu.

"Öğretmenin kaybettiği saygınlığının bedelini toplum olarak hep beraber ödüyoruz"

Eğitimciler olarak sorumluluk içerisinde hareket edeceklerini aktaran Yavuz, "Öğrencilerimizde oyun siteleri üzerinden görev verildiği, yönlendirildiği, son birkaç gün içerisinde yapılan çalışmalarda da ispat edildi, devletimizin kayıtlarına da girdi. Buradan ben velilerimizle de ısrarla şunu söylüyorum, özellikle evlerde, çocuklarınızın yanında öğretmenlerle ilgili konuşurken olumsuz cümle kurmayın. Öğretmenin kaybettiği saygınlığının bedelini toplum olarak hep beraber ödüyoruz. Bu yaşadıklarımız bir milattır. Bundan sonra hem devletimizin birimleri hem de eğitimciler olarak sorumluluk içerisinde hareket edeceğiz. Yaşanan problemlere dikkat çekeceğiz. Gerekirse en olmaz raporları, en aykırı raporları, en can yakan tespitleri yaparak göreve davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.